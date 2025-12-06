Finisce in tragedia un diverbio nato tra due persone all’interno di un’abitazione in via D’Annunzio a Salerno nella tarda serata di ieri.

Un uomo, per cause in fase di indagini, ha iniziato a litigare in maniera accesa con un 35enne che si trovava in casa sua.

Ne è nata una violenta colluttazione in seguito alla quale il proprietario di casa ha colpito al volto il ragazzo che è caduto a terra e ha perso la vita.

Sul posto i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia che hanno dato subito il via alle indagini per chiarire cosa fosse realmente accaduto.

Questa mattina i militari, insieme ai colleghi della Stazione di Salerno Mercatello, hanno proceduto all’arresto dell’uomo indagato per omicidio preterintenzionale.