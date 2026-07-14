Dopo mesi di attesa e di novità normative, il percorso si completa. Dal 16 luglio chi utilizza un monopattino elettrico dovrà essere in possesso non solo del contrassegno identificativo, ma anche di una polizza di responsabilità civile. È un passaggio che molti rischiano di sottovalutare.

Negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata soprattutto sul rilascio del contrassegno, necessario per identificare il monopattino. In realtà quel contrassegno rappresenta soltanto il primo tassello: senza di esso non è possibile stipulare la polizza, ma una volta ottenuto occorre completare l’adempimento assicurativo.

Perché questa novità?

La risposta è semplice. Il monopattino elettrico è ormai un mezzo di trasporto utilizzato ogni giorno da migliaia di persone e, come qualsiasi altro veicolo, può essere coinvolto in un incidente. Un urto contro un’automobile, un pedone ferito o un danno provocato a un altro utente della strada possono tradursi in richieste di risarcimento anche molto elevate. La polizza RC serve proprio a questo: tutelare chi subisce il danno, ma anche chi lo provoca, evitando che debba rispondere personalmente con il proprio patrimonio.

Molti si chiedono se sia sufficiente una normale polizza “capofamiglia”. La risposta è no. La normativa ha introdotto una copertura assicurativa specifica per i monopattini elettrici, distinta dalle tradizionali polizze di responsabilità civile privata.

A questo punto è naturale chiedersi quale polizza scegliere. Anche se l’obbligo è uguale per tutti, le coperture non sono necessariamente identiche. È quindi consigliabile non fermarsi al solo prezzo, ma valutare anche i massimali, le eventuali garanzie accessorie, l’assistenza in caso di sinistro e la possibilità di confrontarsi con un intermediario che possa indirizzare verso la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Come spesso accade, quando entra in vigore un nuovo obbligo ci si concentra soprattutto sulle sanzioni. In questo caso, però, il vero tema è un altro: la tutela economica. Un incidente può capitare a chiunque e affrontarne le conseguenze senza una copertura assicurativa può costare molto di più del premio necessario per assicurarsi.

Se fino a ieri il problema era ottenere il contrassegno, oggi la domanda è un’altra: con quale compagnia assicurare il proprio monopattino? La risposta non dovrebbe dipendere soltanto dal costo della polizza, ma anche dall’affidabilità dell’assistenza e dalla qualità della copertura.

In questo senso, anche SARA Assicurazioni, compagnia da sempre vicina al mondo della mobilità, ha predisposto una soluzione dedicata ai monopattini elettrici, disponibile attraverso la rete delle proprie agenzie. Una possibilità in più per adempiere con semplicità al nuovo obbligo di legge e continuare a utilizzare il proprio monopattino con la tranquillità di essere in regola e adeguatamente protetti.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’Agenzia Ricciardone Srl di Sala Consilina presso la sede in via Santa Maria della Misericordia o scrivere ad agenziaricciardonesrl@gmail.com