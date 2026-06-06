Ieri mattina la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Pignola.

L’attività, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Potenza con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e delle unità cinofile della Polizia, ha consentito di identificare 74 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, controllare 58 veicoli ed elevare 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle operazioni di ricerca eseguite in un’area rurale di Pignola, adiacente ai terreni nella disponibilità di uno degli indagati per l’assalto al portavalori “Cosmopol” del 30 giugno 2025 , sono stati individuati diversi nascondigli tra la vegetazione, all’interno dei quali gli operatori hanno trovato e sequestrato una pistola tipo revolver modificata, una pistola a penna e 144 munizioni di vario calibro, sia per armi corte che per armi lunghe.

Sono stati inoltre scovati ulteriori contenitori e manufatti risultati vuoti, ritenuti verosimilmente utilizzati per l’occultamento di armi o altro.

Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di accertamenti tecnici e balistici finalizzati a verificarne la provenienza, la funzionalità e l’eventuale collegamento con ulteriori episodi delittuosi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.