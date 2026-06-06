“Dopo dodici anni di militanza nella Lega e la successiva breve esperienza in Forza Italia, ho deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci”.

Questo l’annuncio dell’onorevole Attilio Pierro che spiega “si tratta di una scelta che qualcuno potrebbe giudicare sorprendente per la sua rapidità. In realtà è una decisione maturata nella piena consapevolezza che la politica non può essere soltanto appartenenza a un partito, ma deve essere soprattutto fedeltà ai propri valori“.

Ad aver spinto Pierro ad aderire al nuovo partito politico è la convinzione “nella difesa dell’identità nazionale, nella sovranità dell’Italia, nella valorizzazione dei territori, nella sicurezza, nelle nostre radici culturali e nella tutela degli interessi del popolo italiano. Sono principi che hanno accompagnato tutto il mio percorso politico e personale”.

L’onorevole fornisce una spiegazione al suo rapido passaggio e abbandono del partito fondato da Berlusconi: “L’approdo in Forza Italia è stato compiuto con rispetto e convinzione, ma in questi mesi non ho trovato quella piena sintonia ideale che considero indispensabile per svolgere con passione e coerenza il mio impegno politico – ha commentato Pierro –. Con la nascita di Futuro Nazionale ho invece ritrovato una comunità politica capace di interpretare senza ambiguità quei valori nei quali mi riconosco da sempre. Ho rivisto in questo progetto la stessa passione, la stessa determinazione e la stessa visione che mi hanno portato a impegnarmi in politica. Lascio una realtà politica consolidata e certamente rassicurante. Lascio un approdo sicuro. Ma nella vita ci sono momenti in cui bisogna scegliere tra la comodità e la coerenza. Io ho scelto la coerenza“.

Pierro è convinto che “con questa scelta non cambio i miei valori. Non cambio la mia identità politica. Non rinnego il mio passato. Al contrario, proseguo un percorso che oggi trova in Futuro Nazionale la sua espressione più autentica. Aderisco a Futuro Nazionale con entusiasmo, mettendo a disposizione la mia esperienza e il mio impegno per costruire una destra forte, credibile, radicata nei territori e orgogliosamente al servizio della Nazione. Non cambio idea, ma confermo gli ideali di sempre“.