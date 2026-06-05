Assalto al portavalori a Potenza. La Polizia di Stato esegue perquisizioni nei confronti di due persone
Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile di Potenza ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e domiciliare a Pignola, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Potenza, nei confronti di due persone.
Sono indagati per rapina pluriaggravata in concorso con altre quattro persone arrestate in flagranza di reato a Potenza la scorsa settimana per la rapina ai danni della ditta di trasporto valori “Cosmopol” per un valore di 99.000 euro, denaro destinato al pagamento delle pensioni presso l’Ufficio Postale.
I due attualmente imputati anche in un procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso pendente innanzi al Tribunale di Potenza sono risultati essere concorrenti nell’organizzazione logistica della rapina consumata nel capoluogo lucano.
Si rappresenta che si procede in fase di indagini preliminari con la doverosa presunzione di innocenza per gli indagati.