Tragico scontro tra auto a Teggiano. Perde la vita giovane di Sala Consilina

Un tragico incidente si è verificato questa sera sulla Strada Provinciale Teggiano-Polla, nella frazione di Prato Perillo di Teggiano.

Per cause ancora in corso d’accertamento, una BMW con a bordo due persone di San Pietro al Tanagro, una Golf con a bordo un uomo di Teggiano e una Mito guidata da un giovane di Sala Consilina si sono scontrate. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il giovane nella Mito che ha perso la vita sul colpo.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Caposquadra Luigi Morello.

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –