Furgone in fiamme lungo la Strada Statale 166 degli Alburni. Paura per un uomo di Teggiano

Paura questa mattina lungo la Strada Statale 166 degli Alburni nel tratto ricadente nel territorio comunale di San Rufo. Un furgoncino adibito al trasporto di latticini, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco mentre era in marcia.

Il conducente, un uomo di Teggiano, è riuscito ad accostare appena notato il fumo fuoriuscire dal vano motore e a restare fortunatamente illeso.

Sul posto a domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal caposquadra Luigi Morello.

Sul posto anche il Responsabile del Comando di Polizia Municipale di San Rufo, il Tenente Antonio Manzione, e il personale del Comune. E’ stata allertata anche l’Anas che, tramite una ditta incaricata della manutenzione, ha bonificato l’area interessata dall’incendio e ripulito le chiazze di gasolio sparse lungo il percorso stradale

Per consentire le operazioni di spegnimento e di ripristino del tratto il traffico è stato fatto defluire a senso unico alternato.

– Chiara Di Miele –