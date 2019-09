Navigator in Campania. Giovane Democratico scrive a Zingaretti: “Il PD da che parte sta?”

Continua a tenere banco la questione legata alla mancata assunzione di 470 navigator in Campania.

Nei giorni scorsi, Gennaro Quaranta, uno dei navigator campani e membro nazionale dei Giovani Democratici ha scritto una missiva al Segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti.

“La vicenda dei Navigator campani – scrive Quaranta – rappresenta l’emblema del mercato del lavoro italiano, un luogo immaginario dove spesso vale tutto e il contrario di tutto, orizzonte sociale in cui l’incertezza regna sovrana e dove anche i diritti che con merito sono stati acquisiti non valgono più nulla. Tempo addietro si diceva che la società fosse divisa in classi sociali, oggi alle vecchie categorie vanno aggiunti nuovi termini come i ‘Neet’ o come i ‘Navigator’, gli invisibili che dovrebbero aiutare i disoccupati a trovare un’occupazione ma che, purtroppo, perdono il posto di lavoro prima ancora di averlo ottenuto”.

Nei giorni scorsi, i vincitori del concorso navigator in Campania hanno annunciato lo sciopero della fame per cercare di convincere il Governatore della Regione, Vincenzo De Luca, a firmare la convenzione.

“Mentre gli altri vincitori della selezione nazionale sottoscrivevano il loro meritato contratto, si avviavano al periodo formativo e incassavano il primo stipendio – continua Quaranta – noi siamo stati costretti a presidiare la Regione Campania ed innescare pericolose forme di lotta al fine di ottenere la firma della convenzione tra Anpal Servizi e la Regione Campania che avrebbe permesso la nostra entrata in servizio. Tralasciando il teatrino vergognoso ed il ping pong Istituzionale a cui abbiamo assistito, 471 giovani e meno giovani, professionisti e disoccupati, neolaureati ed emigrati, ancora oggi, continuano a vedere la propria dignità calpestata restando in trepidante attesa di buone notizie. Da Presidente della Regione Lazio e Segretario del PD conoscerà bene la procedura di selezione e la famosa clausola inserita nel bando da Anpal Servizi che subordinava l’assunzione dei Navigator alla firma della convenzione bilaterale con la Regione Campania. Bene, negli scorsi giorni Anpal Servizi con una nota ufficiale si è detta disponibile ad assumere tutti i Navigator Campani selezionati a seguito della firma della convezione mentre la Regione Campania, governata dal Presidente De Luca, rappresentante del PD Campano, continua a far finta di non vedere, non capire e non parlare”.

Quaranta conclude poi con una serie di domande: “Non pensa sia straziante doversi spingere fino allo sciopero della fame per ottenere una firma meritata dopo aver superato una selezione nazionale con circa 80.000 partecipanti, di cui 13.000 solo in Campania? Qual è la posizione del Partito Democratico sul tema Navigator? Pensate che sia utile continuare ad investire su tali figure professionali? Infine, il PD da che parte sta? Dalla parte di chi vuole lavorare o da quella di chi fino ad ora ha utilizzato solo strumentalmente la vicenda Navigator?”.

– Claudia Monaco –

Articoli correlati:

30/08/2019 – Sciopero della fame dei navigator campani davanti alla Regione, due si sentono male. Sospesa la protesta

23/07/2019 -“Stop al precariato”, De Luca blocca l’assunzione di 471 navigator.E’ scontro con il vicepremier Di Maio