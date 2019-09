Tragico schianto in moto a Sassano. Liberata la salma di Francesco Chiappardi, domani i funerali

Si terranno domani, sabato 28 settembre, alle ore 15.30 nella chiesa di San Rocco a Sassano i funerali di Francesco Chiappardi, il 35enne di Padula che nella serata di ieri è stato strappato alla vita da un tragico incidente in moto avvenuto in località Santa Maria nei pressi del cimitero comunale di Sassano.

Questa mattina sulla salma del giovane centauro è stato effettuato un esame esterno dal medico legale così come disposto dell’Autorità Giudiziaria, che in seguito l’ha liberata restituendola ai familiari per l’ultimo saluto.

Francesco, residente in località San Rocco a Sassano da quando aveva sposato la moglie Pompea, ieri sera intorno alle 21 stava rientrando a casa quando ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro un albero e schiantandosi sull’asfalto. Per lui a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare la morte avvenuta sul colpo. Probabilmente potrebbe essere stato un animale a tagliargli la strada.

È toccato ai Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Antonio Sirsi, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina, effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del drammatico schianto.

– Chiara Di Miele –

