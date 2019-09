Un tripudio di gusto è stato quello rappresentato a Mosca dal Mestro Pasticciere Domenico Manfredi, titolare della Pasticceria D’Elia di Teggiano, presso la Russian State University for the Humanities in un appuntamento che aveva l’obiettivo di promuovere la cultura italiana e in particolar modo quella della regione Campania.

L’evento ha visto innanzitutto un convegno, al quale hanno preso parte anche rappresentanti della Banca Monte Pruno, come il Direttore Generale Michele Albanese e il Vice-Direttore Generale Cono Federico, incentrato su cinema, turismo e management culturale.

Successivamente i partecipanti si sono spostati in un’altra sala per lo show cooking, dove il Maestro Manfredi ha deliziato tutta la platea con le sue dolcezze abbinate all’Amaro Don Carlo.

“Grande impegno, grande responsabilità, ma anche tantissima soddisfazione nel rappresentare le eccellenze campane a Mosca – ha dichiarato Manfredi -. È assolutamente un onore portare il nome italiano, campano, e addirittura del Vallo di Diano, a Mosca nella prestigiosa location della Russian State University for the Humanities”.

– Paola Federico –