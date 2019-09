Tragico schianto in moto. Dolore a Sassano e Padula per la morte di Francesco Chiappardi

E’ il giorno del dolore per due comunità, quella di Padula e quella di Sassano, che piangono per la perdita di un giovane figlio, Francesco Chiappardi, il 35enne che ieri sera ha tragicamente perso la vita a causa di uno schianto in moto avvenuto in località Santa Maria a Sassano, lungo la strada che costeggia il cimitero comunale.

Francesco, per cause da accertare, mentre rientrava a casa ha perso il controllo della sua moto ed è stato sbalzato sull’asfalto. Un animale potrebbe avergli tagliato la strada. L’impatto non gli ha lasciato scampo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del centauro. Un’altra giovane vita drammaticamente spenta sull’asfalto a causa di un incidente stradale, ancora lacrime, tante, per un ragazzo che lascia troppo presto i suoi affetti più cari, increduli dinanzi a questo doloroso lutto.

Francesco cinque anni fa per amore aveva lasciato Padula, suo paese natale. Si era trasferito a Sassano, paese della giovane e dolce moglie Pompea. Qui viveva con lei e con la figlioletta di due anni, gioia della sua vita. Faceva l’autotrasportatore per la ditta di famiglia e a tutti era noto per essere un instancabile lavoratore, dedito agli affetti, tanto innamorato della moglie e della piccola di casa e troppo giovane per essere strappato alla sua vita. Amante anche di bici e moto, Francesco ha perso la vita proprio sulle due ruote di cui era appassionato.

In tanti a Padula e Sassano lo ricordano come un ragazzo sempre solare, stimato e particolarmente benvoluto da chi lo conosceva. Numerose ieri sera le persone che sono accorse sul luogo del drammatico accaduto per dare conforto ai familiari, tra cui il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, ed il parroco, don Otello Russo. E’ toccato ai Carabinieri della locale Stazione con il Maresciallo Antonio Sirsi e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, ricostruire la dinamica dell’incidente.

La salma del 35enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove sarà effettuato un esame esterno in attesa di essere restituita ai familiari per l’ultimo saluto.

– Chiara Di Miele –

