Tragico schianto a Trinità di Sala Consilina. Buonabitacolo piange la prematura morte di Mario Monaco

L’improvvisa e tragica scomparsa di Mario Monaco nello schianto di questa mattina avvenuto a Trinità di Sala Consilina ha lasciato attonita ed incredula la piccola comunità di Buonabitacolo.

Un giorno difficile per l’intero Vallo di Diano che si è risvegliato in un caldo lunedì di agosto stravolto dalla perdita di un figlio. Un dolore immenso, difficile da raccontare tra le parole e le lacrime di amici e familiari.

Il cuore di Mario, un giovane di 23 anni pieno di sogni, ha cessato di battere all’alba mentre si trovava a bordo della sua Peugeot 2008. Terribile l’impatto con un furgone guidato da un uomo di Sassano. In auto con il 23enne erano presenti due ragazze di Padula e Casalbuono che si trovano ricoverate in gravi condizioni.

Mario era conosciuto da tutti come un ragazzo buono e perbene. Lavorava instancabilmente come cameriere in un locale di Montesano sulla Marcellana, la seconda comunità di origine che oggi lo piange.

Amante degli animali, della vita, servizievole, lascia mamma Carmela, papà Giuseppe, la sorella Maria e due nipoti.

Un tragico evento che spinge a riflettere, a ricercare un perché, senza mai trovare una risposta che possa giustificare un dramma incomprensibile. La morte di un ragazzo lascia sempre un velo di incredulità: un progetto di vita interrotto, il dolore dei familiari, lo sforzo per sopravvivere a tanto dolore e una comunità che piange il fratello, il nipote, il figlio, l’amico.

La salma del 23enne è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Vallo di Diano si stringe in rispettoso silenzio al dolore della famiglia che oggi piange il caro Mario.

– Claudia Monaco –

