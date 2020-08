Tragico scontro tra un’auto e un furgone a Trinità di Sala Consilina. Un morto

Grave incidente stradale all’alba di oggi nella frazione Trinità di Sala Consilina.

Per cause in corso di accertamento una Peugeot 2008, con a bordo Mario Monaco, 23enne di Buonabitacolo, e due ragazze, una di Padula e una di Casalbuono, e un furgone guidato da un uomo di Sassano si sono violentemente scontrati. Nel tragico impatto ha perso la vita il ragazzo alla guida dell’auto.

I sanitari del 118 hanno invece soccorso le altre persone coinvolte nello scontro. Le due ragazze sono in gravi condizioni e sono state trasportate all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

I tre giovani stavano facendo ritorno a casa dopo il lavoro.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, gli agenti della locale Sottosezione di Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e del Distaccamento di Policastro Bussentino.

Attonita la comunità di Buonabitacolo e il sindaco Giancarlo Guercio che, attraverso Fb, ha lasciato un ultimo saluto al giovane concittadino. “Caro Mario, – scrive – avevamo rimandato l’aperitivo a una prossima occasione e oggi mi fai portare questo scrupolo. Ci hai dato questa notizia stamattina. Te ne vai così, con un brutto incidente che tronca la tua gioviale esistenza. Un altro colpo, durissimo colpo per tutta la comunità di Buonabitacolo. Un colpo durissimo, difficile da accettare per la tua famiglia, per i tuoi tanti amici. Siamo tutti attoniti e senza parole“.

– Chiara Di Miele –