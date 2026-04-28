Lutto nella comunità di Sant’Arsenio che si prepara a dare l’ultimo saluto al concittadino Luigi Pepe, tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale.

Il 74enne stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda insieme alla moglie quando, per motivi da accertare, è avvenuto lo scontro con un’altra vettura sulla SP Teggiano-Polla, la sera del 25 aprile.

Il cuore dell’uomo ha cessato di battere in ospedale a Polla, nonostante tutti gli sforzi di salvarlo da parte dei medici, lasciando così nel dolore la moglie Maria, che è ricoverata in ospedale in gravi condizioni, il figlio Gianpaolo, i familiari e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e volergli bene.

I funerali si terranno domani, 29 aprile, alle ore 16:30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Sant’Arsenio.

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