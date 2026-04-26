Scontro sulla SP Teggiano-Polla. Morto l’uomo che viaggiava a bordo della Panda
Tragico epilogo per l’incidente avvenuto nella serata di ieri sulla Strada Provinciale Teggiano-Polla.
Durante la nottata il cuore di Luigi Pepe, che viaggiava a bordo della Fiat Panda insieme alla moglie, ha cessato di battere.
Il 75enne stava percorrendo l’arteria stradale quando per cause da chiarire si è verificato uno scontro con un’Alfa Romeo.
Entrambi i coniugi erano stati trasportati al “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso, per l’uomo, però, a nulla sono valsi gli sforzi da parte dei medici. Restano gravi le condizioni della donna ricoverata nel reparto di Rianimazione.
Attonita la comunità di Sant’Arsenio per l’accaduto, e anche quella di San Pietro al Tanagro, paese d’origine della moglie della vittima.
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