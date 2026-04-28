Grave incidente stradale sull’A2 del Mediterraneo al km 24+400 in direzione Sud tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano.

Per cause da accertare una Citroen C3 e una Peugeot 208 si sono scontrate e una delle due auto si è ribaltata.

Sul posto i ​Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno lavorato per estrarre i feriti e mettere in sicurezza i veicoli, prevenendo potenziali incendi o ulteriori pericoli derivanti dalla perdita di liquidi infiammabili.

I sanitari del VOPI, della Croce Bianca e della Croce Rossa hanno trasportato quattro persone in ospedale a Battipaglia, di cui una in codice rosso.

Al termine delle operazioni di soccorso i caschi rossi hanno completato la bonifica dell’area, permettendo la rimozione dei mezzi e il ripristino del regolare scorrimento del traffico, che ha subito rallentamenti durante le fasi concitate dell’intervento.

Sul posto gli agenti di Polizia Stradale per i rilievi volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le squadre Anas.