Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) e la cooperativa Iskra hanno attivato una serie di nuovi servizi di prossimità per anziani, integrando e rafforzando l’assistenza domiciliare già in essere.

Un’azione pubblica che mette al centro la comunità e rafforza la rete territoriale, affinché il diritto alla cura e alla vicinanza non resti un principio astratto, ma diventi pratica quotidiana.

Lo sportello Iskra Vicina prevede la prenotazione di visite ed esami, consegna farmaci e spesa a domicilio, telecompagnia, supporto in caso di necessità. Si tratta di interventi concreti, gratuiti, pensati per garantire dignità, autonomia e sicurezza alle persone più fragili.

Per informazioni rivolgersi allo Sportello Iskra Vicina telefonando al numero 376/2024162.

E’ possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

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