Tragico incidente stradale nel Novarese. Perde la vita giovane di Sassano

Un tragico incidente all’alba di oggi, verificatosi a Borgomanero, in provincia di Novara, ha strappato la vita ad un giovane originario di Sassano, il 23enne Armando Petrillo.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’auto con il giovane a bordo e un altro coetaneo sia finita fuori strada lungo via Santa Cristinetta.

Petrillo è morto sul colpo, mentre l’altro ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero. Non sembrerebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri della Tenenza di Borgomanero intervenuti sul posto stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Armando, che per molto tempo aveva vissuto a Sassano, si era trasferito da qualche mese al Nord per lavoro, dove vive il resto della sua famiglia. Addolorata tutta la comunita sassanese, tra cui molti familiari del giovane, per la perdita di un ragazzo benvoluto e conosciuto da tutti.

