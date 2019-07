Tragico incidente in moto a Roma. Perde la vita 32enne di Lauria

Un 32enne di Lauria è morto a Roma a seguito di un incidente mentre era a bordo della sua moto. Si tratta di Gaetano Carlomagno, che nel pomeriggio di ieri, sulla sua Yamaha R1, ha perso il controllo, andando a sbattere e morendo sul colpo.

Era un giovane molto conosciuto a Lauria, dove vive la sua famiglia. Da alcuni anni si era trasferito a Roma per lavoro e in terra lucana tornava solo per le festività.

L’incidente mortale è avvenuto in via Anagnina, all’incrocio con via Cropani, in prossimità della strada che porta sul Grande Raccordo Anulare della Capitale. Carlomagno è andato prima a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica, in prossimità di un impianto semaforico, poi è stato sbalzato sull’asfalto. Un incidente autonomo, che non ha coinvolto altri mezzi, un impatto fatale.

Un ragazzo appassionato per la birra artigianale e che nel suo vissuto a Lauria è stato sempre attivo nel sociale, realizzando anche diverse iniziative.

A seguito dell’incidente, sul posto sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti, per fare chiarezza su quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità di altre persone, hanno acquisito le riprese fatte dalle telecamere di via Anagnina, in entrambi i sensi di marcia. Ascoltati anche alcuni testimoni presenti.

Sul corpo del ragazzo il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Roma ha disposto l’esame autoptico, che chiarirà anche se il giovane lauriota ha avuto un malore o altro. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

