Si è risolta positivamente la vicenda del 23enne di Tito scomparso nei giorni scorsi in Germania. Dal 9 luglio, infatti, non si avevano più notizie di Vincenzo Calienni, che lavorava a Mosbach, città situata nell’area tedesca della Baden-Württemberg.

Si è trattato di un allontanamento volontario e il giovane è stato ritrovato nei pressi della cittadina tedesca, sta bene e l’allarme è rientrato.

Calienni lavorava da qualche mese come cameriere in una gelateria. Martedì 9 luglio si trovava alla stazione di Mosbach, per dirigersi verso Stoccarda per rientrare in ferie a Tito. Ma di lui si sono subito perse le tracce. L’ultima volta era stato visto da un suo amico proprio alla stazione.

I familiari, preoccupati, avevano sporto denuncia. Nei giorni scorsi, immediatamente dopo la scomparsa, era nata anche una Pagina Facebook a lui dedicata, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni ed individuarlo, con centinaia di condivisioni e messaggi.

I genitori di Vincenzo, da Tito, hanno raggiunto la Germania nei giorni scorsi ed hanno finalmente potuto riabbracciare il giovane, che dovrebbe nei prossimi giorni fare rientro in Italia con la famiglia.

– Claudio Buono –

Articolo correlato

11/7/2019 – Preoccupazione a Tito per la scomparsa di Vincenzo Calienni. Non si hanno sue notizie da due giorni