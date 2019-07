A seguito degli arresti effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretta dal Capitano Davide Acquaviva, che, dopo attente indagini, sono riusciti ad assicurare alla giustizia 2 pluripregiudicati responsabili di diversi furti ai danni di scuole del Vallo di Diano e del Municipio di San Pietro al Tanagro, è intervenuto il primo cittadino di questo ultimo comune, Domenico Quaranta, per rivolgere un plauso nei confronti di tutti coloro che hanno reso possibile l’operazione.

“Sono stati assicurati alla giustizia questi due delinquenti che hanno compiuto il furto alla Casa Comunale di San Pietro al Tanagro – afferma Quaranta -. Il contributo del nostro Comune, attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza, è stato determinante per la conclusione delle indagini e per l’arresto dei due uomini. Un plauso va soprattutto al Capitano della Compagnia di Sala Consilina, Davide Acquaviva, e alla Stazione dei Carabinieri di Polla, che hanno condotto positivamente l’indagine e hanno assicurato alla giustizia i due, ripresi dalle nostre telecamere“.

Il sindaco Quaranta ha poi volto un ringraziamento anche all’Agente di Polizia Rosanna Salerno che ha aiutato i Carabinieri nella riesamina delle immagini registrate dalle telecamere e quindi nello studio della dinamica del furto che ha reso poi possibile la cattura dei due ladri.

Ricordiamo che le indagini hanno fatto luce sui furti consumati presso alcune scuole dei comuni di Padula, Sassano, Monte San Giacomo, San Pietro al Tanagro e Casalbuono.

“La soddisfazione è grande – continua il primo cittadino Quaranta – perché questo risultato positivo rende giustizia anche agli altri comuni che hanno subito nel proprio territorio dei danni per colpa di questi criminali. Oggi quindi è una bella giornata sia per l’Arma dei Carabinieri che per tutti i Comuni rimasti vittime di questi furti“.

– Paola Federico –

