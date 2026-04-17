Dopo l’autopsia sui corpi di Antonio Caporale e di Isaak Ibrahim, i due camionisti che mercoledì mattina hanno drammaticamente perso la vita in un incidente stradale sulla 658 Potenza-Melfi a Pietragalla, il Vallo di Diano si appresta a dargli l’ultimo saluto. I camion su cui viaggiavano il 46enne di Atena Lucana e il 23enne sudanese si sono scontrati per cause in corso di ricostruzione.

Mentre il giovane straniero residente a Sassano è morto sul colpo, Caporale ha smesso di vivere in serata mentre era ricoverato nella Rianimazione del “San Carlo” di Potenza.

Domani, sabato 18 aprile, alle ore 16.30 si svolgeranno i funerali di Antonio Caporale ad Atena Lucana. L’ultimo saluto gli verrà dato nella chiesa di San Michele Arcangelo della frazione Scalo. Qui la salma giungerà direttamente dall’ospedale di Potenza.

Il camionista 46enne lascia la moglie, due bambine, i genitori, il fratello, i familiari e tutta la comunità di Atena Lucana nello sconforto.