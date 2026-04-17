Auto in fiamme nella notte nel rione Paterno a Eboli. Per cause da accertare a prendere fuoco è stata una Lancia Delta parcheggiata in strada e l’incendio ha danneggiato anche delle vetture vicine.

Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, guidati dal Caposquadra Massimo Impembo, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Intervenuti anche i Carabinieri della locale Compagnia per ricostruire l’accaduto. Non si esclude la matrice dolosa.