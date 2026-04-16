Uniti dallo stesso lavoro e da un identico tragico destino. E’ la drammatica vicenda che ieri ha purtroppo coinvolto due camionisti residenti nel Vallo di Diano, il 46enne di Atena Lucana Antonio Caporale e il 23enne Isaak Ibrahim, originario del Sudan e residente a Sassano.

Antonio e Isaak, dipendenti di due locali aziende di autotrasporti, viaggiavano, ognuno alla guida del proprio camion, sulla Potenza-Melfi. Giunti all’altezza di Pietragalla i due mezzi pesanti si sono violentemente scontrati per cause in fase di accertamento. Per il giovane straniero a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco che lo hanno estratto senza vita dalla cabina del camion, mentre il 46enne di Atena Lucana è stato inizialmente ricoverato in Rianimazione al “San Carlo” di Potenza dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere in serata.

Antonio Caporale, che da tempo svolgeva questo lavoro, lascia la giovane moglie e due bambine di 6 e 4 anni, i genitori, il fratello e i familiari affranti da un dolore inatteso. Era molto conosciuto nel suo paese natale, dove in tanti lo ricordano come un ragazzo amichevole, sempre sorridente e molto stimato dalla comunità. E’ un paese sconvolto Atena Lucana, che fino all’ultimo ha pregato affinchè Antonio potesse tornare a riabbracciare la moglie e le sue piccole figlie.

Non riabbraccerà più la sua famiglia lontana, gli amici e i colleghi neppure il giovanissimo Isaak. Giunto da qualche tempo in Italia dal Nordafrica, abitava a Sassano e aveva deciso di lavorare come autotrasportatore per costruirsi un futuro in una terra straniera. Anche lui viene ricordato come un ragazzo gentile e pronto al sacrificio, lavoratore maturo nonostante la sua giovane età.

Oggi il Vallo di Diano piange per loro, strappati alla vita e agli affetti mentre guidavano su una strada, la 658 Potenza-Melfi, da tempo al centro di numerosi appelli e polemiche per la poca sicurezza legata alle condizioni dell’asfalto, soprattutto nei giorni di pioggia come ieri, alla scarsa manutenzione e al costante traffico, tutte cause di numerosi incidenti.

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