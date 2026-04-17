Paura questa mattina in via Roma a Bellizzi dove una 64enne, per cause da accertare, è caduta dallo scooter riportando delle ferite.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno allertato il 118.

La Centrale Operativa ha attivato i volontari dell’Associazione VOPI giunti in pochi minuti con l’ambulanza. I soccorritori hanno immobilizzato l’infortunata per evitare danni maggiori e poi l’hanno trasportata all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.