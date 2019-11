Tragedia in Val d’Agri. 60enne trovato morto carbonizzato nella sua abitazione a Corleto Perticara

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Corleto Perticara, nella Val d’Agri. Un uomo di 60 anni è stato ritrovato morto, carbonizzato, all’interno della sua abitazione.

L’uomo viveva nel centro abitato, da solo, nel Rione Gersa. Soffriva di alcune patologie e secondo i primi rilievi dei Carabinieri della locale Stazione, che sono intervenuti sul posto, non si esclude un vero e proprio dramma della solitudine.

Si ipotizza che sia stato colpito da un malore e che si sia accasciato sul pavimento. Il corpo totalmente carbonizzato, infatti, è stato ritrovato nella cucina, a pochi passi da una stufa a legna. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno notato del fumo uscire da una finestra.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Carabinieri, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Non sono mancate le difficoltà per entrare in casa, visto che è stata forzata la porta perchè chiusa.

Il corpo dell’uomo giaceva a terra privo di vita. Secondo i primi rilievi, non ci sarebbero segni di violenza, ma prende quota una tragica fatalità.

– Claudio Buono –