Tragedia a Fisciano. Ragazza precipita dal parcheggio multipiano e perde la vita

Tragedia a Fisciano dove, questa mattina, una giovane è precipitata dal parcheggio multipiano, nei pressi dell’Università degli Studi.

Per cause in corso di accertamento la ragazza è caduta da diversi metri di altezza, precisamente dal 4° piano del parcheggio, ed è morta sul colpo a causa del violento schianto al suolo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica del drammatico accaduto. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale.

– Chiara Di Miele –