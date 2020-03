Tragedia a Brienza. Bimba si sente male e dopo i soccorsi muore in ospedale

Una tragedia quella che oggi si è verificata a Brienza. Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo essersi sentita poco bene nella sua abitazione situata nel centro abitato e a seguito del trasferimento al Pronto Soccorso dell‘ospedale di Villa d’Agri.

Tutto sarebbe accaduto dopo ora di pranzo, quando la piccola era a casa con i genitori ed ha accusato i primi malori.

I genitori si sono subito accorti che qualcosa non stava andando per il verso giusto e immediatamente è stato disposto il suo trasferimento al Pronto Soccorso, dove la piccola è arrivata quando già versava in gravi condizioni. A nulla sono valsi tutti i tentativi dei sanitari di salvare la piccola.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, guidati dal Capitano Lucia Audino, per gli accertamenti su quanto accaduto.

Si presume che la morte della piccola sia dovuta ad una polmonite. Per precauzione è stato anche effettuato un tampone per il Covid-19 anche se i medici sembrerebbe lo abbiano escluso come causa della morte.

– Claudio Buono –