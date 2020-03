Coronavirus in Campania. Quarantena obbligatoria per chi viene trovato fuori casa senza motivo

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi pomeriggio ha emanato due ordinanze che recano ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con l’ordinanza numero 15 il Governatore obbliga con decorrenza immediata e fino al 25 marzo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti soltanto spostamenti individuali e temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;

nel caso di spostamento per motivi di lavoro purchè si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi. Il mancato rispetto degli obblighi è punito, ai sensi dell’art.650 del Codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

La trasgressione degli obblighi comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL e l’obbligo immediato per il trasgressore stesso di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Inoltre con l’ordinanza numero 16 fino al 3 aprile sono sospese in tutta la Campania le attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e socioassistenziali territoriali semiresidenziali pubblici e privati (riabilitazione estensiva, centri diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonchè tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali. Sono sospesi anche i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e di specialistica, fatte salve quelle urgenti e indifferibili.

– Chiara Di Miele –