Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio a Laurito.

Ad andare in fumo una vasta area di macchia mediterranea, nelle località Aria a scala, Mastella e Cassieri. Il vento ha spinto le fiamme verso l’abitato e ha complicato le operazioni di spegnimento che si sono protratte per diverse ore.

Il rogo è divampato verso le 19.30 e si sospetta che la matrice sia dolosa, perciò i residenti nutrono tanta amarezza nel constatare che qualcuno deturpi l’ambiente.

Ingenti dunque i danni al territorio.