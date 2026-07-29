Tornerà attivo nei prossimi giorni il sistema Vergilius lungo l’A2 del Mediterraneo.

Nel tratto compreso tra gli svincoli di Padula-Buonabitacolo e Salerno, in entrambe le direzioni di marcia, il sistema calcola il tempo impiegato dagli automobilisti per percorrere la tratta.

Dunque, nei prossimi giorni saranno riattivati i dispositivi di controllo stradale italiano che uniscono le funzioni di un autovelox e di un tutor, misurando sia la velocità media sia quella istantanea dei veicoli. Introdotto nel 2012 da Anas in collaborazione con la Polizia Stradale, Vergilius serve a prevenire gli incidenti sulle strade ad alto rischio.

Il ripristino del servizio Vergilius torna dopo lungo tempo di sospensione per ragioni di natura tecnica e giuridica. Qualora si oltrepassassero i limiti consentiti, si applicheranno le sanzioni dettate dal Codice della Strada.

Gli automobilisti dovranno rispettare i limiti di velocità, innanzitutto per la sicurezza propria e altrui, e poi per non incorrere in sanzioni.