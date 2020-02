Torna operativo il Palazingaro di Sala Consilina. Massimo 100 spettatori durante gli spettacoli pubblici

Torna operativo il Palazzetto dello Sport di Sala Consilina. E’ stata infatti revocata l’ordinanza sindacale dello scorso 3 febbraio e disposto il riutilizzo della struttura di via Pozzillo.

Il Palazingaro potrà quindi essere riutilizzato sia da parte di dipendenti comunali che dalle società sportive e privati, ma con una limitazione non indifferente: in caso di attività di pubblico spettacolo il numero massimo di spettatori non dovrà essere superiore a 100 persone.

Il palazzetto era stato temporaneamente chiuso, in modo precauzionale, per garantire la sicurezza degli utenti.

L’apertura era già stata annunciata dal sindaco Francesco Cavallone in una conferenza stampa tenutasi nel Comune di Sala Consilina lo scorso 14 febbraio.

– Paola Federico –

