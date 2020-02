Chiusura del Palazingaro a Sala Consilina. Il sindaco Cavallone: “Operativo dalla prossima settimana”

Tornerà operativo, probabilmente nel fine settimana prossimo, il Palazzetto dello Sport di Sala Consilina.

A comunicarlo il sindaco Francesco Cavallone durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina presso l’aula consiliare del Comune. Presenti all’incontro anche il vicesindaco Gelsomina Lombardi, l’assessore Elena Gallo con delega allo Sport e l’assessore con delega ai lavori pubblici Luigi Giordano.

“Siamo stati bersaglio di pesanti critiche nel periodo di chiusura del Palazzetto dello Sport – ha esordito Cavallone – tra cui anche l’ipotesi di un sequestro del Palazzetto, notizia del tutto falsa e infondata. La chiusura dello spazio sportivo è solo temporanea e dovuta a una procedura che era già in corso, legata a necessità di adeguamenti strutturali. Ci scusiamo con le persone e le società sportive che a causa della chiusura hanno subìto qualche disagio, ma ne abbiamo sospeso la fruizione, in modo precauzionale, soprattutto per garantirne la sicurezza“.

La chiusura sarà quindi solo momentanea, infatti, secondo la previsione del sindaco Cavallone “dalla settimana prossima, probabilmente nel fine settimana, il Palazzetto verrà riaperto e le partite si svolgeranno regolarmente, ma con delle prescrizioni“.

Tali limitazioni sono dovute al prosieguo della manutenzione dell’impianto e, quindi, in giorni prestabiliti “le attività verranno limitate“.

“Credo che nell’arco di poco tempo la situazione verrà risolta – ha concluso il sindaco –. Tengo a precisare che tali interventi hanno comportato un impiego di risorse per circa 60mila euro. Stiamo lavorando sodo per il miglioramento di questo paese, con tanta passione e assumendoci dei rischi derivanti dalla cattiva gestione delle Amministrazioni precedenti. Ci auguriamo che il nostro Palazzetto torni presto agli antichi splendori“.

– Maria De Paola –

