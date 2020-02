Teggiano: consegnati i lavori della SP-330. L’Assessore regionale Matera: “Atto dovuto alla comunità”

Sono stati consegnati oggi a Teggiano i lavori per il rifacimento della Strada Provinciale 330 che collega la Zona Industriale di Teggiano con l’innesto autostradale di Sala Consilina. I lavori, a lungo attesi dalla comunità e dall’Amministrazione comunale, saranno ultimati entro 140 giorni.

Presenti all’evento, tra gli altri, l’Assessore al Turismo della Regione Campania Corrado Matera, il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, il consigliere Conantonio D’Elia, l’Assessore alle Politiche Sociali Claudia Colitti, il Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo D’Alto, il consigliere per la Viabilità della Provincia di Salerno Antonio Rescigno.

“Si è conseguito un grande risultato – ha rimarcato l’Assessore Matera –. Ritengo che si sia trattato di un atto dovuto e di rispetto nei confronti della comunità e degli imprenditori che lavorano nell’interesse dell’intero territorio. La viabilità rappresenta un punto critico della Regione Campania perché nel passato non si è mai ragionato su una programmazione seria. La Regione negli ultimi anni ha investito circa 800 milioni di euro per la percorribilità stradale e stiamo cercando di individuare le criticità che esistono nella regione e nel Vallo di Diano“.

Il Presidente della Provincia Michele Strianese ha parlato di “un intervento importante a cui tenevamo tutti, in particolare l’Amministrazione Di Candia, che ci ha sollecitato tanto per la consegna dei lavori. Appena diventato Presidente, nel corso dello scorso anno, ho visitato personalmente la zona rendendomi conto della situazione drammatica che viveva questa strada, quindi, insieme all’Amministrazione provinciale, ci siamo attivati per accelerare tutte le procedure necessarie per la riqualificazione“.

Un tratto rilevante, quello della SP-330, che collega un’arteria importante di Teggiano, quella della Zona Industriale, con il territorio di Sala Consilina. Si tratta di un “primo di numerosi interventi che stiamo mettendo in campo per la viabilità provinciale – ha precisato Strianese – tra cui altri tratti della SP-330 per un valore di circa 250mila euro“.

– Maria De Paola –