Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese coordinatori di Italia Viva per la provincia di Salerno

Sono Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese i due coordinatori per la provincia di Salerno di “Italia Viva”, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi dopo la sua fuoriuscita dal Pd.

La nomina e tutta la composizione della squadra coordinata dal politico fiorentino sono giunte ieri sera, al termine della prima assemblea nazionale che si è tenuta nel weekend a Cinecittà.

Pellegrino e Saggese sono da tempo vicini a Matteo Renzi. Lui, sindaco di Sassano e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha ricoperto anche la carica di deputato nella XVII Legislatura, è stato segretario di Presidenza della Commissione Antimafia e capogruppo della Commissione Affari Sociali della Camera.

Lei, invece, originaria di San Gregorio Magno, nel 2013 è stata eletta al Senato. A Palazzo Madama si è occupata di agricoltura, diritti, donne, pubblica amministrazione, ricoprendo anche il ruolo di segretario dell’Ufficio di Presidenza.

La doppia nomina rispetta il principio di pari opportunità alla base di “Italia Viva”, che si dichiara partito femminista superando i paradigmi sessisti.

“Contribuire a costruire una nuova ‘casa’, riformista, liberale, innovativa, particolarmente e concretamente attenta alle donne e ai giovani mi emoziona e nello stesso tempo mi entusiasma molto – afferma Tommaso Pellegrino -. Condividerò questo incarico con Angelica Saggese, una donna e un’amica, impegnata in politica, perbene e capace, e con tanti amministratori, donne e giovani della nostra provincia che con entusiasmo e passione vogliono dare il proprio contributo per lasciare il segno nel prossimo futuro. Di notevole importanza sarà il lavoro dei Comitati, che saranno i primi protagonisti e dei tanti amici che mi hanno sempre testimoniato stima e affetto. Ringrazio il nostro leader Matteo Renzi, il nostro Coordinatore Nazionale Ettore Rosato, i nostri deputati Gennaro Migliore e Lello Vitiello; un particolare e sentito grazie a Maria Elena Boschi, per me un costante, prezioso e insostituibile punto di riferimento“.

– Chiara Di Miele –

Leggi anche:

2/2/2020 – Tommaso Pellegrino al fianco di Matteo Renzi alla prima assemblea nazionale di “Italia Viva” a Roma