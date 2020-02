International Taste Awards per il Burrobiolio e il Cuore ai fichi della Pasticceria D’Elia di Teggiano

Ancora premi per la Pasticceria D’Elia di Teggiano e per il Maestro Pasticciere Domenico Manfredi. Questa volta i riconoscimenti arrivano per due prodotti, il Burrobiolio al limone e il Cuore ai fichi del Cilento che ottengono, rispettivamente, il Bronze Award e il Silver Award all’International Taste Awards, il primo concorso internazionale, che si svolge in Italia, aperto a prodotti gastronomici e bevande di qualità. Inoltre Cuore ai fichi del Cilento ha ottenuto anche il Judges Award.

Chi ottiene una delle medaglie del concorso ha superato le aspettative dei giudici, scelti fra i migliori assaggiatori, degustatori, sommelier, chef, pasticcieri, selezionati per la loro professionalità e competenza. Tutti i prodotti in gara sono sottoposti ad una rigida procedura di valutazione. Ogni prodotto viene meticolosamente degustato alla cieca e valutato esclusivamente per i propri meriti.

Il Burrobiolio è un burro completamente vegetale, con zero colesterolo e senza aggiunta di conservanti e coloranti, prodotto al 70% con olio extravergine di oliva e al 30% con burro di cacao. E’ un prodotto certificato da dietologi che, dopo attente analisi dei valori nutrizionali e organolettiche, hanno dichiarato che può essere inserito nelle pietanze come sostituto di condimenti per cotture a base di olio extravergine di oliva.

Il Cuore ai fichi bianchi del Cilento, invece, è una deliziosa frolla al miele con cuore morbido di confettura ai fichi. Soddisfazione da parte del Maestro Manfredi per l’ennesimo riconoscimento ricevuto da due dei suoi prodotti di punta, realizzati mettendo sempre al centro la genuinità degli ingredienti e l’eccellenza della lavorazione.

