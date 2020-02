Tommaso Pellegrino al fianco di Matteo Renzi alla prima assemblea nazionale di “Italia Viva” a Roma

Tommaso Pellegrino, sindaco di Sassano e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, seduto accanto a Matteo Renzi in occasione della prima assemblea nazionale di “Italia Viva”, nuovo partito del politico fiorentino ex Presidente del Consiglio.

Da ieri sono tantissimi i simpatizzanti e gli iscritti accorsi allo Studio 10 di Cinecittà a Roma per la due giorni renziana. Tra questi anche Pellegrino, da sempre vicino a Renzi, anche dopo la fuoriuscita dal Partito democratico.

“Siamo qui per cercare di parlare di politica che non è semplicemente fare un tweet o partecipare a un talk ma avere un progetto, una visione, non è suonare a un citofono, fare populismo – ha dichiarato Renzi nel corso del suo intervento iniziale -. Ormai è tutta un’esagerazione. E’ iniziato il 2020 con una previsione apocalittica sugli anni ’20 e poi la terza guerra mondiale, l’annuncio di una battaglia epocale: le elezioni regionali in Emilia Romagna. E in tutta questa esasperazione arriva il Coronavirus. E’ come se fossimo tutti circondati dal bisogno di messaggi choc. Noi vogliamo fare una scelta in controtendenza, vogliamo discutere e per fortuna ora siamo in un partito in cui possiamo farlo“.

“Buon governo Vs populismo” campeggia alle spalle del leader di Firenze e Pellegrino, soddisfatto dell’affluenza romana, sembra pensarla esattamente come Renzi. “E’ un’assemblea affollata e ricca di entusiamo – dichiara raggiunto telefonicamente da Ondanews – e Italia Viva oggi si pone come una forza riformista su tutti gli argomenti, così come Renzi ha detto ieri. Io apprezzo molto questa visione, soprattutto sui temi legati all’ambiente. Oggi vogliamo mettere in campo un ambientalismo moderno, lasciando inalterato il valore delle cose ma creando opportunità, quindi un ambiente possa diventare anche occasione di lavoro, di crescita, di sviluppo per i territori. Al centro dell’azione di Italia Viva anche la sburocratizzazione, attraverso la quale passa la modernizzazione del Paese“.

Ieri e oggi è stata nutrita la partecipazione di rappresentanti campani all’assemblea nazionale. Presente, tra gli altri, anche il sindaco di Sapri, Antonio Gentile.

– Chiara Di Miele –