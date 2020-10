Teggiano: screening alla Cardinale Group. Il titolare:”Tamponi fatti per mio volere, 4 positivi asintomatici”

Negli ultimi giorni tante sono le voci messe in circolazione riguardo alcuni casi Covid registrati nell’azienda “Cardinale Group” di Teggiano. Il titolare Carmine Cardinale ha deciso di fare chiarezza sulla situazione.

“Nella mia azienda sono 4 in totale le persone risultate positive al tampone per la ricerca del Coronavirus – afferma Cardinale -. I tamponi sono stati fatti per mio volere. Ho infatti deciso di effettuare uno screening su tutti i dipendenti, dal quale sono spuntati questi 4 casi“.

Si tratta di 4 ragazzi: 2 di Sassano, uno di Teggiano e uno Atena Lucana.

“I 4 dipendenti stanno bene – sottolinea il titolare della Cardinale Group -, non presentano sintomi. Infatti, senza screening credo che nessuno si sarebbe accorto della loro positività al virus. La situazione è sotto controllo“.

Il resto dei tamponi effettuati durante lo screening sono risultati negativi.

– Paola Federico –