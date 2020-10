Tragico scontro sulle strade di Roma. Perde la vita una donna salernitana

L’ennesima vittima della strada si è registrata nel pomeriggio di ieri a Roma. A perdere la vita Serena Greco, 38enne di Salerno, morta a seguito di un incidente avvenuto all’angolo tra Corso Trieste e Via Nomentana.

L’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un Liberty Piaggio con in sella la 38enne, un altro scooter, un’auto e un camioncino.

La donna è stata immediatamente trasportata dal 118 al Policlinico Umberto I, dov’è deceduta subito dopo il ricovero.

Serena lascia il marito, maestro di scherma della Federazione Italiana, e due figli.

– Paola Federico –