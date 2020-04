Teggiano: la Polizia Municipale aiuta tre famiglie straniere in difficoltà con pacchi alimentari e farmaci

La Polizia Municipale di Teggiano, nel corso delle festività pasquali, è intervenuta per distribuire pacchi alimentari a tre famiglie extracomunitarie residenti nel territorio comunale e sprovviste degli alimenti in questo periodo di particolare difficoltà.

Inoltre gli agenti si sono adoperati per acquistare alcuni farmaci che una di queste tre famiglie non poteva permettersi di pagare.

Gli uomini della Municipale, costantemente impegnati nel presidio delle strade provinciali, hanno dovuto far sì che a nessuna famiglia mancasse ciò che è necessario nei giorni di festa. Tutto ciò grazie anche alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Teggiano ed in particolare dell’assessore Marisa Federico che ha immediatamente predisposto i pacchi alimentari.

In questi giorni, inoltre, è stata messa in campo una doppia pattuglia per far fronte all’emergenza dettata dal Covid-19 ed il Comune di Teggiano ha predisposto un efficace piano di assistenza con la Protezione Civile comunale.

