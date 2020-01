Come sempre accade in questo periodo, le attività della Pro Loco Teggiano sono pronte ad intensificarsi progressivamente, in vista dell’appuntamento clou della stagione estiva. “Alla Tavola della Principessa Costanza“, kermesse regina dell’estate salernitana, richiama a Teggiano circa 100mila visitatori in tre giorni ed ovviamente il suo potente motore organizzativo richiede una lunga e intensa messa a punto, che comincia già nel corso dei primi mesi dell’anno. D’altra parte le attività della Pro Loco Teggiano sono proseguite anche nei mesi invernali senza soluzione di continuità, grazie alla inedita “Winter Edition” della manifestazione, rivelatasi a sua volta un successo. Merito delle sinergie messe in campo con il Comune di Teggiano e con la Regione Campania, che hanno dimostrato come sia possibile, attraverso una mirata programmazione, perseguire la destagionalizzazione dell’offerta turistica nel Vallo di Diano.

Gli esiti positivi de Alla Tavola della Principessa Costanza “Winter Edition” e gli applausi entusiasti del pubblico, giunto a Teggiano anche nelle festività natalizie, sono stati accolti con grande soddisfazione dal Presidente della Pro Loco Teggiano Biagio Matera, che sottolinea come certi risultati si possano ottenere soltanto grazie al contributo di tutti.

“Ringrazio chi ha partecipato alla nostra iniziativa – conferma Matera – anche nelle giornate caratterizzate da avverse condizioni metereologiche, garantendo un successo che è andato addirittura al di là delle aspettative. Ringrazio il CdA della Pro Loco, soprattutto chi è stato protagonista dell’organizzazione, come pure i Soci Pro Loco, sempre determinanti nei nostri successi. Un grazie va anche a chi in questa circostanza non ha potuto collaborare con la stessa passione e lo stesso impegno profuso in altre occasioni. Ringrazio il Sindaco di Teggiano Michele Di Candia e l’Amministrazione comunale per aver ancora una volta lavorato in sinergia con la nostra associazione, dimostrando che insieme si possono raggiungere importanti risultati. La mia gratitudine va anche al Ministero per i Beni Culturali, alla Regione Campania, a Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, al parroco don Giuseppe Puppo, a Gisella Macchiaroli e ai volontari del Servizio Civile”.

Ma per la Pro Loco Teggiano non c’è mai tempo per dormire sugli allori: è già ora di mettere in moto i preparativi della spettacolare macchina del tempo che, nel prossimo mese di agosto, riporterà indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi nella città d’arte del Vallo di Diano. Miscelando ancora una volta in modo perfetto la tradizione, ormai consolidata ed apprezzatissima, con le puntuali innovazioni capaci di conferire ai visitatori la giusta dose di meraviglia e di sorpresa. E ricreando la magia unica e irripetibile de “Alla Tavola della Principessa Costanza”.

– Chiara Di Miele –