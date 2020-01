Raid di furti ad Eboli. Ladri rubano una cassaforte mentre i figli del proprietario sono in casa

Ladri in azione ad Eboli ieri sera in località Santa Croce. Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, ignoti intorno alle 19 sono entrati in una villa e sono riusciti a rubare una cassaforte contenente oggetti preziosi.

Durante il colpo, in casa erano presenti i due figli del proprietario che si sono accorti della presenza dei ladri soltanto quando hanno lanciato la cassaforte dal balcone per poi darsi alla fuga.

Subito dopo sono stati allertati i Carabinieri della locale Compagnia che, giunti sul posto, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della villa per dare un’identità agli autori del furto. Pare che uno dei ladri abbia agito a volto scoperto, mentre altri due indossassero un cappellino con visiera.

Lunedì sera, invece, i soliti ignoti hanno fatto irruzione nell’abitazione di un infermiere, sempre ad Eboli. Mentre stavano mettendo a soqquadro le stanze si sono ritrovati di fronte la moglie del proprietario di casa che, urlando, li ha messi in fuga.

Un terzo furto è stato messo a segno in un’abitazione che al momento del colpo era vuota perchè il proprietario era uscito con i familiari. In questo caso il bottino è stato magro perchè in casa non c’erano oggetti preziosi o denaro.

– Chiara Di Miele –