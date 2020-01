Si è tenuta nel pomeriggio di oggi a Padula, presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano, una Conferenza dei Sindaci convocata in via straordinaria per discutere sul provvedimento di soppressione del team controlli dell’Ufficio delle entrate di Sala Consilina ed approntare le migliori strategie politiche per scongiurarlo.

Alla conferenza hanno partecipato anche i consiglieri provinciali Celano e Guzzo ed una nutrita delegazione di Dottori commercialisti, quale categoria professionale direttamente investita dalla problematica.

Il Presidente della Comunità Montana Raffaela Accetta ha aperto il confronto auspicando unità e coesione. “Se il territorio è unito – ha affermato – è più agevole raggiungere risultati positivi. Invito tutti ad evitare dannose polemiche, a stare uniti e lavorare insieme, senza divisioni. Dobbiamo difendere in tutti i modi i servizi che abbiamo, soltanto così possiamo evitare che il nostro territorio si spopoli e si impoverisca sempre di più“.

All’appello alla coesione hanno aderito anche il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci e Francesco Cavallone, Sindaco di Sala Consilina. “Invece di cercare ogni volta facili capri espiatori – ha dichiarato Cavallone – occorrerebbe che ognuno, nel suo piccolo, si rimboccasse le maniche ed apportasse il suo contributo. Assistiamo sempre a sterili polemiche che, spesso, fanno perdere di vista l’obiettivo che il nostro territorio deve raggiungere. Invito tutti, pertanto, ad attivare la rete di conoscenze di cui dispone affinché l’Ufficio delle Entrate di Sala Consilina continui ad assicurare servizi a tutti i cittadini del Vallo di Diano“.

Il dott. Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina, ha infine chiuso la conferenza con il suo intervento, nel corso del quale ha ringraziato tutti coloro i quali stanno apportando il proprio contributo ed ha aggiornato i presenti sul confronto con la dott.ssa Giovanna Alessio, Direttrice regionale dell’Agenzia delle Entrate. “La decisione di sopprimere il team controlli dell’Ufficio delle Entrate di Sala Consilina – afferma Ritorto – causerebbe enormi disagi ai contribuenti ed ai professionisti che li assistono. Stiamo valutando, con i vertici dell’Agenzia Entrate a livello regionale, delle soluzioni che consentirebbero di conservare il team controlli, mantenendo un’adeguata efficienza nei servizi. E sono fiducioso che, a breve, otterremo un ottimo risultato“.

– Lorenzo Stavola –

