A Lauria l’Hospice Pediatrico per bambini affetti da malattie inguaribili. Domani l’inaugurazione

La Direzione Strategica e l’équipe dell’Hospice Pediatrico “Il sentiero delle fiabe” di Lauria ne annunciano l’inaugurazione alle ore 10.00 di domani, mercoledì 29 gennaio, presso il Distretto della Salute.

L‘Hospice Pediatrico è l’aspetto residenziale e semiresidenziale del progetto di presa in carico dei piccoli pazienti affetti da patologia inguaribile. Il termine “inguaribile” non significa necessariamente incurabile. Le cure palliative pediatriche rispondono, infatti, all’esigenza di offrire il “massimo di salute” e di “qualità della vita” possibili, anche nella malattia, dal momento della diagnosi e per tutta la sua durata.

Nella provincia di Potenza nel corso dell’anno 2019 sono stati seguiti dall’équipe 54 tra lattanti, bambini e adolescenti con patologie complesse, pluriproblematiche ed inguaribili.

Partecipano all’incontro con i familiari dei bambini e le associazioni di volontariato, Rocco Leone, assessore regionale alle Politiche della Persona della Regione Basilicata, il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, Lorenzo Bochicchio, Direttore Generale ASP di Potenza, il dottor Vincenzo La Regina, Responsabile sanitario dell’Hospice Pediatrico, il dottor Rocco Orofino, RResponsabile clinico dell’Hospice Pediatrico.

Sarà presente S.E. Mons. Vincenzo Carmine Orofino, Vescovo di Tursi – Lagonegro.

