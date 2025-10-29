Sprezzando il pericolo riuscirono a fermare e ad arrestare un uomo che, armato di pistola, tentò una rapina ai danni di un distributore di carburante a Sant’Angelo a Fasanella. Per questo motivo la Giunta comunale guidata dal sindaco Bruno Tierno ha deliberato di conferire un encomio per meriti ai militari del Nucleo Carabinieri Parco di Ottati e Corleto Monforte per la brillante operazione condotta lo scorso 21 febbraio.

Si tratta dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Nicola Costantino, dell’Appuntato Giuseppe Moscato e dei Carabinieri Floriano Coluccia e Matteo Martino.

Le pattuglie dell’Arma quel giorno furono allertate in merito alla rapina a mano armata che si stava consumando al distributore di carburanti e riuscirono ad individuare la possibile via di fuga del responsabile. Costantino e Moscato corsero a piedi verso di lui bloccandolo, mentre Coluccia e Martino fornirono la copertura necessaria all’intervento.

Dalle operazioni compiute è emerso un comportamento ineccepibile dal punto di vista operativo dei quattro militari che hanno agito immediatamente, con fermezza e non comune capacità d’intervento, arrestando il malvivente.

Questa la motivazione dell’encomio solenne conferito dal Comune di Sant’Angelo a Fasanella: “In data 21 febbraio 2025, durante un servizio congiunto tra il personale dei Nuclei Carabinieri Parco di Ottati e di Corleto Monforte le pattuglie operanti venivano a conoscenza di una rapina a mano armata effettuata presso il distributore carburanti di Sant’Angelo a Fasanella. Gli operanti riuscivano a individuare la possibile via di fuga del malfattore e giunti sul luogo ipotizzato lo individuavano. L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Nicola Costantino е l’Appuntato Giuseppe Moscato a piedi correvano verso di lui bloccandolo mentre i Carabinieri Floriano Coluccia e Matteo Martino fornivano la copertura necessaria all’intervento mettendo a rischio la propria vita e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali nonché eccellente determinazione operativa. Pertanto, con stima e orgoglio, a nome di tutta la popolazione di Sant’Angelo a Fasanella vogliamo esprimere un Encomio Solenne per l’azione coraggiosa e altruista”.

Articolo correlato:

21/2/2025 – Tenta una rapina al distributore di carburanti di Sant’Angelo a Fasanella. Arrestato