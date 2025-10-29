Per lo Sporting Sala Consilina un altro step nella Coppa Divisone è superato. Sul campo dei calabresi del Soverato, formazione di A2 Élite, i gialloverdi di Felipe Conde hanno vinto con il punteggio 9-2, accedendo così ai sedicesimi della manifestazione.

Per questa gara il tecnico dei gialloverdi ha recuperato il secondo portiere Lepre, rimasto fuori nella prima parte della stagione per un infortunio. La gara si è sbloccata dopo 5 minuti e mezzo con una rete di Fatiguso, seguita al minuto 11’30” da Carlos Delmestre. La terza rete è arrivata dopo un altro minuto grazie a un colpo di Vidal. Con una precisa punizione Fatiguso ha firmato la doppietta mandando le squadre a riposo con lo Sporting avanti di 4-0.

A soli 90 secondi nella ripresa è stato Vidal a firmare la doppietta, seguito da Igor che ha reso ancora più pesante il passivo per i calabresi firmando il 6-0.

A questo punto il tecnico di casa ha giocato la carta del portiere di movimento, ma non è bastato: i gialloverdi dei presidenti Detta, con Igor che ha firmato la doppietta a porta vuota, hanno segnato il 7-0.

Per il Soverato è entrato in azione Stigliano segnando il primo punto, seguito da Monterosso che ha firmato il secondo. Prima della chiusura sono stati segnati altri due goal per lo Sporting: il primo è stato un pallonetto a porta vuota di Arillo, il secondo un’autorete di Stigliano che ha messo la parola fine a una gara che è stata sempre sotto il controllo dei gialloverdi.

Lo Sporting Sala Consilina accede così ai sedicesimi della Coppa Divisione. Nella sesta giornata del campionato di serie A la squadra salese osserverà un turno di riposo e tornerà a giocare l’8 novembre sul campo dei pugliesi del Capurso.