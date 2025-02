Tensione questa mattina a Sant’Angelo a Fasanella dove un uomo, che secondo le prime costruzioni sarebbe stato armato, avrebbe tentato una rapina ai danni di un distributore di carburante.

Il malintenzionato, residente nel Cilento, dopo aver avvicinato la titolare dell’attività avrebbe provato a farsi consegnare l’incasso, ma la donna non si è lasciata intimorire ed ha allertato i Carabinieri.

I militari della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina, sono rapidamente giunti sul posto e sono riusciti a fermare il rapinatore conducendolo in caserma per le attività di rito. In seguito è stato arrestato così come disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno.