La Polizia Municipale di Salerno, guidata dal Comandante Rosario Battipaglia, ha dato il via ad un piano per garantire trasparenza nel sistema dell’accoglienza turistica.

Gli agenti del Nucleo Tributario antievasione, al comando del Capitano Mario Elia, hanno controllato Bed & Breakfast, case vacanza e affittacamere tra il centro storico e il quartiere Carmine, accertando 41 irregolarità ed elevando sanzioni amministrative nei confronti dei titolari.

Alcuni gestori hanno comunicato al Comune numeri di ospiti inferiori rispetto a quelli effettivamente accolti nelle loro strutture.

Inoltre alcuni non erano stati dichiarati e i moduli di rendicontazione erano stati omessi.