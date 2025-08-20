Per la Serie A di calcio a 5 è stato svelato il calendario della stagione 2025-26.

Un torneo che vede protagonista per il terzo anno consecutivo lo Sporting Sala Consilina dei cugini Antonio e Giuseppe Detta e per la formazione gialloverde, che da qualche giorno ha iniziato la preparazione agli ordini del tecnico Felipe Conde, l’inizio del Campionato è subito di spessore o per usare le parole del presidente Giuseppe Detta: “Iniziamo con il botto con il Napoli, vice campione d’Italia, in un derby che rappresenta una super sfida”.

Il dirigente poi si sofferma sulle prospettive di questa stagione: “Abbiamo alzato il livello tecnico della rosa con due innesti importanti come quelli di Rossetti e Mello e con la guida tecnica affidata a Conde ci attendiamo un Campionato importante”.

Detta poi lancia un appello accorato anche ai tifosi: “Contiamo molto sulla loro presenza e vogliamo che tornino in massa come hanno fatto soprattutto nella stagione di esordio del nostro club nella massima serie. Il loro contributo è e sarà determinante per aiutare la squadra a raggiungere i risultati che ci siamo prefissi di centrare. E invito tutti a far sentire il loro calore come sono capaci di fare già nella prima uscita con il Napoli sabato 27 settembre”.

Lo Sporting Sala Consilina giocherà gli altri due derby nel mese di dicembre: il 6 con la Sandro Abate Avellino in casa e il 27 in trasferta con la Feldi Eboli, chiuderà la stagione con i campioni d’Italia della Meta Catania.

Quest’anno al via sono 15 le squadre dopo la rinuncia di Pesaro che partirà dalla serie B, mentre un’ulteriore riforma è prevista nella prossima stagione quando l’organico della massima serie del Futsal italiano scenderà a 14 squadre.

Intanto la stagione ufficiale parte con la Coppa Divisione e lo Sporting Sala Consilina è inserito nel triangolare con Ferrandina e Città di Potenza. Giocherà entrambi i match in trasferta il 13 settembre con il Ferrandina e il 20 a Potenza.