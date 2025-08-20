Chiude i battenti la 23^ edizione de “La Festa della Collina” ad Arenabianca di Montesano.

Un successo annunciato, con migliaia di presenze, per un evento che da anni è protagonista dell’estate valdianese. Buon cibo, calorosa accoglienza e aria salubre hanno caratterizzato le quattro serate organizzate dall’associazione “La Collina”.

Tante le pietanze locali che hanno rievocato i gusti e gli odori di una volta: pasta e fagioli, pecora alla pastorale, buon vino e zeppole alcune delle golosità presenti. Presente anche il Caseificio Campolongo con il Caciocavallo Silano DOP.

Tanto spazio, inoltre, è stato dato all’intrattenimento per i piccoli, con teatro di burattini, animazione e giostrine.

Le serate sono state allietate da band locali, con la chiusura ieri sera del concerto de “La Banda della Posta” di Vinicio Capossela. I fuochi d’artificio hanno chiuso poi l’evento.

Serate semplici, con l’organizzazione attenta e collaborativa di un gruppo associativo coeso, hanno portato ad un grande successo.

Soddisfatto il presidente Vincenzo D’Acunti: “Ringrazio le migliaia di persone che hanno affollato il nostro paese in questi quattro giorni di festa e tutto lo staff, cuore pulsante dell’evento, per l’impegno volontariamente profuso per la riuscita di questo evento che è uno dei più longevi del Vallo di Diano. Diamo appuntamento all’edizione 2026, negli stessi giorni e nello stesso luogo”.